اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أسرة الاختيار 3 تعلن عن مفاجأة مدوية فى حلقة اليوم

السبت، 09 أبريل 2022 03:04 م
أسرة الاختيار 3 تعلن عن مفاجأة مدوية فى حلقة اليوم مسلسل الاختيار 3

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اعلنت أسرة مسلسل الاختيار 3 عن مفاجأة مدوية سيتم عرضها في الحلقة الثامنه التي ستعرض اليوم. 
 
مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.
 
مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.
 
وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.
 

مسلسل الاختيار 3

الاختيار

وخالد الصاوى

صبرى فواز

جمال سليمان

محمد رياض

إيمان العاصى

أحمد السقا

كريم عبد العزيز

أحمد عز

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