اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أجواء رمضان فى الإسكندرية.. كنافة بالمانجو والفراولة والشيكولاتة.. لايف

السبت، 09 أبريل 2022 06:00 م
أجواء رمضان فى الإسكندرية.. كنافة بالمانجو والفراولة والشيكولاتة.. لايف أجواء رمضان فى الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول أجواء البهجة بشهر رمضان الكريم فى شوارع الإسكندرية، ولا يخلو شارع بالإسكندرية من بائعى الكنافة و القطايف أشهر أكلات الحلويات فى الشهر الكريم .

وإلتقى اليوم السابع بالحاج أحمد الازرق اشعر بائعى الكنافة بالألوان بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية، ويقول إنه توارث المهنة ابا عن جد و يعمل فى صناعة الكنافة والقطايف منذ 50 عاما، ومنذ 30 عاما تم إضافة الكنافة بالمانجو التى تجد إقبال كبير من المواطنين بالإسكندرية، كما تم إضافة أشكال و ألوان أخرى للكنافة و هى كنافة بالفراولة باللون الاحمر المميز و الشيكولاتة و التى تلقى أيضا إقبال كبير فى شهر رمضان المبارك.

ويقول إنه احترف صناعة الكنافة بالطعم المختلف للمانجو والفراولة بإضافة عصير الفواكه الى عجين الكنافة التقليدية لتلقى إقبال كبير فى الشهر الكريم، ولكن تبقى الكنافة البيضاء التقليدية هى الاكثر إقبالا من الاهالى .

وحول صناعة الكنافة بالالوان يقول إنه يتم صنعها بالطريقة العادية ووضع كاستر المانجو أو الفراولة فى وسط الكنافة وتسقى بالشربات العادى أو بعصير الفاكهة لتعطى نكهة وطعم مختلف للكنافة التقليدية ويوضع على الوجه قطع الفاكهة من المانجو والفراولة، اما كنافة الشيكولاتة فيضاف اليها الكاكاو الخام وزبدة الكاكاو لتعطى المذاق المحبب والنكهة الرائعة للشيكو لاتة.

 

وكذلك يقوم بصناعة القطايف الآلى وهى توضع وتصنع باستخدام الماكينة الآلى لتعطى أفضل نتيجة للمستهلك للمأكولات والحلويات المحببة فى الشهر الكريم .

 

وحول الأسعار قال إن كيلو الكنافة و القطايف البيضاء جاءت بسعر 22 جنيه للكيلو والكنافة بالنكهات المختلفة من المانجو والفراولة والشيكولاتة جاءت بسعر 30  جنيه للكيلو، وكلها تلقى إقبال كبير من المواطنين .

أجواء رمضان فى الإسكندرية (1)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (1)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (2)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (2)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (3)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (3)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (4)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (4)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (5)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (5)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (6)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (6)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (7)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (7)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (8)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (8)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (9)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (9)

 

أجواء رمضان فى الإسكندرية (10)
أجواء رمضان فى الإسكندرية (10)

 


الاسكندرية

أجواء رمضان

الكنافة

القطايف

كنافة بالمانجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رمضان فى العصر الأموى.. حكاية كنافة معاوية وقطايف السلطان

السبت، 09 أبريل 2022 02:30 م

"طعم كنافته مختلف".. قصة "عم عمر" بيبيع الكنافة بقاله 40 سنة فى قنا.. لايف

السبت، 09 أبريل 2022 01:51 م

حاجة من ريحة زمان.. الحمامصى أقدم كنفانى بالغربية.. الطعم عنده حكاية والناس طوابير.. صاحب المحل: نعمل من 60 سنة وتوارثنا المهنة أبا عن جد وطورناها.. جميع أفراد العائلة يعملون في صنع الكنافة ولا نعرف مهنة غيرها

السبت، 09 أبريل 2022 01:00 م

حلويات رمضان فى دمياط شكل تانى.. الكنافة والقطايف بأسعار تبدأ من 70 جنيها

السبت، 09 أبريل 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة