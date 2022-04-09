أجواء رمضان فى الإسكندرية.. كنافة بالمانجو والفراولة والشيكولاتة.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول أجواء البهجة بشهر رمضان الكريم فى شوارع الإسكندرية، ولا يخلو شارع بالإسكندرية من بائعى الكنافة و القطايف أشهر أكلات الحلويات فى الشهر الكريم .

وإلتقى اليوم السابع بالحاج أحمد الازرق اشعر بائعى الكنافة بالألوان بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية، ويقول إنه توارث المهنة ابا عن جد و يعمل فى صناعة الكنافة والقطايف منذ 50 عاما، ومنذ 30 عاما تم إضافة الكنافة بالمانجو التى تجد إقبال كبير من المواطنين بالإسكندرية، كما تم إضافة أشكال و ألوان أخرى للكنافة و هى كنافة بالفراولة باللون الاحمر المميز و الشيكولاتة و التى تلقى أيضا إقبال كبير فى شهر رمضان المبارك.

ويقول إنه احترف صناعة الكنافة بالطعم المختلف للمانجو والفراولة بإضافة عصير الفواكه الى عجين الكنافة التقليدية لتلقى إقبال كبير فى الشهر الكريم، ولكن تبقى الكنافة البيضاء التقليدية هى الاكثر إقبالا من الاهالى .

وحول صناعة الكنافة بالالوان يقول إنه يتم صنعها بالطريقة العادية ووضع كاستر المانجو أو الفراولة فى وسط الكنافة وتسقى بالشربات العادى أو بعصير الفاكهة لتعطى نكهة وطعم مختلف للكنافة التقليدية ويوضع على الوجه قطع الفاكهة من المانجو والفراولة، اما كنافة الشيكولاتة فيضاف اليها الكاكاو الخام وزبدة الكاكاو لتعطى المذاق المحبب والنكهة الرائعة للشيكو لاتة.

وكذلك يقوم بصناعة القطايف الآلى وهى توضع وتصنع باستخدام الماكينة الآلى لتعطى أفضل نتيجة للمستهلك للمأكولات والحلويات المحببة فى الشهر الكريم .

وحول الأسعار قال إن كيلو الكنافة و القطايف البيضاء جاءت بسعر 22 جنيه للكيلو والكنافة بالنكهات المختلفة من المانجو والفراولة والشيكولاتة جاءت بسعر 30 جنيه للكيلو، وكلها تلقى إقبال كبير من المواطنين .



أجواء رمضان فى الإسكندرية (1)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (2)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (3)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (4)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (5)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (6)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (7)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (8)



أجواء رمضان فى الإسكندرية (9)