3 حالات صحية تجعلك عرضة للنوبات القلبية.. ارتفاع مستويات الكوليسترول الأبرز

كتبت إيناس البنا

تعد المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يموت ملايين الأشخاص كل عام بسبب المضاعفات الصحية التي تسببها الأمراض القلبية الوعائية.

تتضمن بعض الأمراض القلبية الوعائية الشائعة - النوبات القلبية والسكتة الدماغية التي تمثل 85 % من هذه الوفيات، وفي السنوات الأخيرة ، ظهرت العديد من الحالات حيث فقد أشخاص صغار حياتهم بسبب الأمراض القلبية الوعائية. في حين أن العديد من الحالات الصحية مرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية ، فإليك بعض الحالات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وفقا لتقرير موقع " healthsite".

ضغط دم مرتفع



يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر عوامل الخطر شيوعًا لأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم هو حالة صحية تحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين والأوعية الدموية الأخرى عالية جدًا ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى القلب.

المستويات غير الصحية للكوليسترول الضار "LDL"



يوجد في المقام الأول نوعان مختلفان من الكوليسترول - كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (البروتين الدهني منخفض الكثافة) وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (البروتين الدهني عالي الكثافة). البروتين الدهني منخفض الكثافة أو البروتين الدهني منخفض الكثافة هو ما نسميه الكوليسترول "الضار". عادة ما يعاني الشخص المصاب بالـ LDL من تراكم الترسبات في الشرايين ، وهو ما يشكل خطورة على القلب. لذلك ، على حد تعبير الشخص العادي ، يمكن للكوليسترول السيئ في الشرايين أن يضيق الأوعية الدموية ، ويقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري



يمكن لمرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أن يضر بشدة ويقلص الشرايين على المدى الطويل. يحدث هذا عادة لأن مرض السكري يؤدي إلى تراكم السكر في الدم ، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية التي تنقل الدم من وإلى القلب.

أعراض النوبة القلبية



من المهم تتبع علامات النوبة القلبية وأعراضها لمنعها من قتل شخص ما. بعض الأعراض التحذيرية لنوبة قلبية وشيكة هي عدم الراحة أو الألم في الصدر ، وصعوبة التنفس ، والألم وعدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والتعرق البارد.