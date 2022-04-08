10 معلومات عن مشروع دمج صون التنوع البيولوجى مع السياحة

كتبت منال العيسوى

منذ أيام أعلنت وزارة البيئة تنفيذ برنامج تأهيلي لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية، فى قريتى أبو غصون وحماطة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم، هذا المشروع مرتبط بمشروعين تتولاهم وزارة البيئة لدمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر، ومشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالى.

وخلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن هذا المشروع

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1- المشروع هدفه الرئيسى دعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

2- يسعى أيضا المشروع لدمج المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالسياحة البيئية.

3- يعمل أيضا المشروع للحفاظ على التراث الثقافى المادى للمجتمعات المحلية فى مصر.

4- المشروع يقوم بتأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية .

5- يوفير المشروع الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج.

6- يستعين المشروع بمجموعة من الخبراء المتخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الأستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية.

7- المشروع يقوم بتنمية أبناء المجتمع المحلى، من خلال تنظيم ورش عمل حول كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه، مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية.

8- يعمل المشروع على تطوير تلك المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادي الجمال بمنطقتي حماطة وأبوغصون.

9- يحقق المشروع فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية، والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام، اضافة للترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادي الجمال وخاصة للمجتمع المحلي.

10- يرتبط المشروع بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.