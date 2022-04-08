"يا جماله سيدنا النبي يا جماله".. سهرات رمضانية تجمع نجوم المديح والإنشاد في حب الرسول بالأقصر.. بث مباشر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر فعاليات إحدي الأمسيات الرمضانية المميزة بحضور نجوم المديح والإنشاد الديني بمحافظة الأقصر، حيث قدم الشيخ محمد عبد الرسول العوامى عدد من الأناشيد الدينية والقصائد فى حب رسول الله، فى ليلة رمضانية جمعت عدد من الشباب والكبار وأبناء منطقة العوامية داخل أحد الكافيهات.

ومن جانبه يقول محمد عبد اللطيف أحد شباب الأقصر ومنظم الفعاليات، إنهم قرروا تنظيم سهرة رمضانية مختلفة من نوعها في منطقة العوامية بوسط مدينة الاقصر، وذلك بالقصائد الدينية في حب رسول الله قدمها كل من الشيخ محمد عبد الرسول العوامى، والشيخ جابر الذهبي، حيث تم تقديم عدد من القصائد الدينية التى أطربت قلوب الجميع وسط إنشاد الأهالى الحضور للفعاليات.

وكان قد قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، رصد خلاله سهرة رمضانية مميزة لعدد من شباب المنطقة على لعبة التحطيب بالعصا الصعيدي، حيث يقول أبو الحسن عبد الستار، ابن منطقة العوامية، إنهم قرروا البدء في التجمع فى ليالي شهر رمضان المبارك للعب بالعصا والتحطيب لإعادة ذكريات الطفولة، حيث كان آباؤهم وأجدادهم يتجمعون يوميا في ليالي رمضان على لعبة التحطيب.

ويقول محمد البلاصي أحد المواطنين، لـ"اليوم السابع"، إن لعبة التحطيب لها سحر خاص لهم، ولذلك قرروا من اليوم التجمع ليلا على أنغام الموسيقى الشعبي للعب العصاية في ليالي شهر رمضان المبارك، والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث إن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.

وعلى أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.