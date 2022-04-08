اليوم السابع
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وسائل إعلام: فنلندا قد تبتّ فى طلب عضوية الناتو فى مايو

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:00 ص
وسائل إعلام: فنلندا قد تبتّ فى طلب عضوية الناتو فى مايو رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
وكالات

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أفادت وسائل إعلام فنلندية بأن حكومة البلاد قد تتخذ قرارها النهائي تجاه طلب عضوية حلف الناتو، وترفع قرارها هذا إلى البرلمان في مايو المقبل.

وأشارت صحيفة "إيلتاليهتي" إلى أن الحكومة الفنلندية ستنشر يوم 14 أبريل الوثيقة الملحقة بالتقرير حول السياسة الخارجية والأمن، وستبدأ لجان البرلمان ببحثها بعد أعياد الفصح.

وحسب الصحيفة، فإن الوثيقة لن تتضمن إشارة مباشرة إلى موقف القيادة الفنلندية بشأن الانضمام إلى الناتو.

وقالت الصحيفة إنه أثناء المناقشة في البرلمان، قد يعقد الوزراء والرئيس اجتماعا للجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية، ويحيلون موقفهم للبرلمان في مذكرة مختصرة، قد تتضمن تأكيدا لقرار قيادة البلاد بشأن تقديم الطلب للحصول على عضوية الناتو.

وسيتعين على فريق عمل برلماني يمثل كافة الأحزاب، أن يقدم للرئيس ورئيسة الوزراء بيانا حول موافقة البرلمان على الانضمام للحلف.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن اللجنة الوزارية ستخرج بقرارها في أوائل مايو المقبل، ثم سيتم توجيه الطلب إلى بروكسل، حيث مقر الناتو.

وأكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، يوم الخميس، أنه في حال تقديم الطلب للحصول على عضوية الناتو، فإن عملية قبول فنلندا في الحلف قد تستغرق ما بين عدة أشهر وسنة واحدة.


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