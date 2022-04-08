وزير الدفاع يلتقى مقاتلي قوات الصاعقة.. ويؤكد: مستمرون فى أداء مهامنا

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى قوات الصاعقة، وذلك فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة، أكد خلالها أن رجال الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الصاعقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مثمناً جهود قوات الصاعقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتزامن مع المساهمة فى خطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات ، مطالباً رجال الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لصون مقدسات الوطن.

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى قوات الصاعقة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة وتأثيرها على أمن مصر القومى، كما إستمع لأرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.