اليوم السابع
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وزير الخارجية الروسي: المفاوضات بين موسكو وكييف تسير بصعوبة

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:57 م
وزير الخارجية الروسي: المفاوضات بين موسكو وكييف تسير بصعوبة وزير الخارجية الروسي لافروف
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة"، مؤكد أن " روسيا ستسعى جاهدة لتحقيق جميع أهداف عملية التفاوض مع أوكرانيا".

وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، أن روسيا تؤيد "مواصلة بيلاروسيا لعب دور إيجابي في المفاوضات بين موسكو وكييف".

وأضاف أن بلاده ستعزز مستوى الاستثمارات مع أرميني، وقال: "مستعدون على أساس الشراكة لنعزز التعاون في عدة مجالات مع أرمينيا".

وتابع وزير الخارجية الروسي: " أرمينيا من شركائنا التجاريين المهمين وحجم التبادل التجاري بيننا عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة".

 


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