اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 05:22 م
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هبوب رياح وانكسار موجة الحر بكفر الشيخ والحدائق تستعد لاستقبال الصائمين

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:25 م
هبوب رياح وانكسار موجة الحر بكفر الشيخ والحدائق تستعد لاستقبال الصائمين هبوب رياح وانكسار موجة الحر بكفر الشيخ والحدائق تستعد لاستقبال الصائمين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، انكسار الموجة الحارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في اليوم السابع من أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الجمعة، وهبوب رياح ما بين خفيفة لمتوسطة، واستمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

واستعدت حدائق كفر الشيخ وخاصة حديقة صنعاء التابعة للمحافظة، لاستقبال الصائمين في سهرات رمضانية، وإعداد الموائد المتعددة التي يطلب المترددون عليها اعدادها، وسط مساحات كبيرة من الخضرة والمواقع المخصصة لألعاب الأطفال.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انسكار موجه الحر بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ، درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغرى لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة.

حديقة صنعاء تستعد لاستقبال الصائمين
حديقة صنعاء تستعد لاستقبال الصائمين

 

هبوب رياح وانكسار موجة الحر بكفر الشيخ والحدائق تستعد لاستقبال الصائمين
هبوب رياح وانكسار موجة الحر بكفر الشيخ والحدائق تستعد لاستقبال الصائمين
حديقة صنعاء تتجمل لاستقبال الصائمين
حديقة صنعاء تتجمل لاستقبال الصائمين

 


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