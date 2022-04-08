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نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التقديم لمسابقة القرآن الكريم لشهر رمضان

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:19 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التقديم لمسابقة القرآن الكريم لشهر رمضان المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت عن فتح باب التقديم لمسابقة القرآن الكريم لشهر رمضان المبارك .
 
وقال المهندس كريم عزت ، رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية إن شروط الالتحاق فى المسابقة  للمشتركين أقل من 16 سنة تسميع بالتجويد لربع حزب من أحد الأجزاء التالية "عمّ ، تبارك ، قد سمع".
 
وأضاف أن شروط الالتحاق بالمسابقة  للمشتركين أكبر من 16 سنة تسميع بالتجويد لربع حزب من سورة البقرة ، موضحا أن يكون التسميع مسجل فيديو بكل وضوح لايتعدي الدقيقة ليتم تقييمه وترسل الفيديوهات المصوره  وصورة الكارنيه ورقم التليفون وصورة شهادة الميلاد" للمشتركين أقل من 16 سنة وحتي موعد أقصاه 15رمضان.
 
 
 
 

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