نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم الخماسية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم لمهندسي الإسكندرية بملاعب MVP بجرين بلازا بالتنسيق مع النشاط الرياضي بنادي المهندسين وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل .

تقام الدورة بنظام المجموعات على أن يتكون كل فريق من عدد 7 لاعبين " 5 أساسي ، 2 احتياطى"، ويسمح بمشاركة طلاب كليات الهندسة بالإسكندرية وبعدد 2 لاعبين غير مهندسين لكل فريق .

كما تمنح النقابة جوائز مالية وعينية للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وأصحاب الجوائز الفردية وتقام القرعة يوم الثلاثاء 12 أبريل .