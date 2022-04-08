نصائح من الأطباء لمرضى السكر خلال صيام رمضان

كتبت فاطمة خليل

ينصح مرضى السكر دائمًا بعدم الصيام خلال شهر رمضان، حيث يحمل الصيام مخاطر عالية جدًا خاصة للأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع الأول، ويتفاقم هذا الخطر بشكل خاص في المرضى الذين يعانون من ضعف السيطرة وأولئك الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، أو عدم الوعي بنقص سكر الدم، أو التحكم غير المستقر في نسبة السكر في الدم، في هذا التقرير نتعرف على نصائح من الأطباء لمرضى السكر لصيام رمضان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يجب أن يأكل مرضى السكر خلال وجبتى الإفطار والسحور؟



-ينصح الأطباء مرضى السكر بعدم تفويت وجبة السحور - وجبة ما قبل الفجر

-وجبة الإفطار يجب أن تكون خفيفة وليست ثقيلة.

-الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية

-يفضل عمومًا تناول نظام غذائي قليل الملح وقليل الدسم".

-تجنب الأطعمة الغنية بالدهون وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية وما إلى ذلك من خلال استبدالها بالخضروات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات والسوائل

- عدم تناول الأصناف والأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

-حول نوع الطعام الذي يجب تناوله أثناء الإفطار، يجب تجنب العادة المتمثلة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون.

اقترح الأطباء بصرامة على المصابين بسكري الحمل أن يتوقفوا عن الصيام.

الأنسولين



ويجب أخذ نصيحة الطبيب بشأن الصيام مع تناول الأنسولين، حيث إن إدارة مستويات الأنسولين من خلال تغيير الأدوية أو تناول الأنسولين يحتاج إلى التنظيم وفقًا لذلك.

إضافة إلى ذلك نظرًا لأن تناول الطعام يقتصر على وقت متأخر من المساء والليل، فسوف يقوم طبيبك بتحويل جرعة كبيرة من دواء السكري إلى الليل.

ويمكن للأشخاص الذين يتناولون الأنسولين مناقشة مع أطبائهم كيفية تعديل التوقيت بأمان وجرعة الأنسولين قبل الصيام .

-قد تكون هناك مضاعفات أخرى مثل السكر ومشاكل الكلى ومشاكل القلب وآلام الأوعية الدموية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية وما إلى ذلك والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار بالصيام.

-يجب مراقبة وتنظيم الاستشارة الدورية المستمرة مثل عدد HbA1c ومستويات السكر قبل الصيام.

مشاكل صحية أخرى



وفقًا لتقرير صحي، يمكن أن يكون الصيام ضارًا لأولئك الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات مرض السكري مثل ضعف البصر أو تلف الأعصاب أو أمراض القلب أو الكلى.

من الآمن أن تصوم خلال شهر رمضان، إذا كنت تعاني من داء السكري المستقر الذي يتحكم فيه بشكل جيد ولا توجد مشاكل في الكلى أو مشاكل كبيرة في القلب.

من الأفضل تجنب الصيام خلال هذا الوقت، إذا كنت تعتمد على الأنسولين حصريًا للتحكم في السكر (النوع 1 داء السكري) أو كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 مع ضعف التحكم في السكر.

إذا كنت تعاني مؤخرًا من انخفاض شديد أو ارتفاع شديد في السكر أو كنت تعاني من أمراض الكلى أو تعرضت لسكتة دماغية أو جراحة في القلب مؤخرًا ، فيجب عليك تجنب الصيام.