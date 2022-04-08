كتبت فاطمة خليل

يعانى بعض الناس من مشكلات متعلقة بصحة الجهاز الهضمي خلال الطقس الحار، وتشمل هذه المشاكل: الجفاف، الإجهاد الحراري، آلام البطن، والتهاب المعدة والأمعاء، وحرقة المعدة، والحموضة، والإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، والإسهال ، والتسمم الغذائي ، وفقدان الشهية، بحسب موقع "Health".

ومع ارتفاع الحرارة، يمكن أن يتباطأ الجهاز الهضمي ويصبح ضعيفًا، وقد ينتهي بك الأمر أيضًا بالشعور بالانتفاخ والغثيان والتعب.

نصائح لتحسين مشكلات الجهاز الهضمي خلال الصيف:



1. الأكل الصحي



في الصيف، راقب نظامك الغذائي المعتاد لأن كل ما تأكله سيكون له تأثير على صحة الجهاز الهضمي، واختر الأطعمة الملائمة للمعدة مثل الخضراوات الخضراء والطماطم والتفاح والبطيخ والخيار والأناناس والتي ستعمل على ترطيب جسمك.

علاوة على ذلك ، يجب أن تكون الفواكه الطازجة والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والبقول جزءًا من نظامك الغذائي .

كما أن الألياف ضرورية للغاية إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في المسار الصحيح.

عندما يتباطأ الهضم بسبب حرارة الصيف ، فإن الألياف تساعده بجعل الهضم سلسًا وسهلاً.

2. ابق رطبًا



لا تترك نفسك ابدا تصاب بالجفاف الماء مهم للحفاظ على عمل جسمك اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. سيساعد هذا في تحقيق التوازن بين فقدان سوائل الجسم في الحرارة وكذلك حل مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

يمكنك أيضًا شرب ماء جوز الهند للحفاظ على رطوبتك. يمكن أن يسمح لك بمحاربة الطقس الحار بشكل فعال.

3. تجنب الأطعمة الحارة أو الزيتية



تنتج الأطعمة الحارة الحرارة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي لذلك تجنب الأطعمة الحارة والمقلية والوجبات السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى ضيق في البطن. تزيد هذه الأطعمة من احتمالية الإصابة بالحموضة والانتفاخ وحتى خطر التهاب المعدة

4. تناول وجبات صغيرة متكررة



بصرف النظر عن تناول الأطعمة الخاطئة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام أيضًا إلى عسر الهضم. لذلك يفضل دائما تناول كميات أقل بعد فترات منتظمة يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تسهيل عملية الهضم..

5. تجنب القهوة



تجنب القهوة والمشروبات الغازية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تهيج المعدة تحتاج إلى تجنب مثل هذه المشروبات لأن جسمك يحتاج إلى الماء حتى يمتص البراز وهذه المشروبات يمكن أن تجعل جسمك يعاني من الجفاف خاصة في فصل الصيف، مما يجعل عملية الهضم صعبة لذا ، حاول تجنب مثل هذه المشروبات أو تناولها باعتدال من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي تحت السيطرة.

6. تناول البروبيوتيك



يمكن أن تحتوي البروبيوتيك على بكتيريا صديقة للأمعاء ويمكن أن تسهل عملية الهضم.إلى جانب الألياف ، تعتبر البروبيوتيك مهمة أيضًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي. لذا فإن إدخال الزبادي في النظام الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لك لأنه أفضل مصدر للبروبيوتيك.

7. تمرن بانتظام



تمرن يوميًا لتحسين عملية الهضم لديك وعافيتك بشكل عام يمكنك ممارسة اليوجا والتاي تشي وتمارين التنفس العميق والمشي.