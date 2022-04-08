اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موريتانيا تعلن إجراءات صحية جديدة للمسافرين لمواجهة كورونا

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:00 ص
موريتانيا تعلن إجراءات صحية جديدة للمسافرين لمواجهة كورونا موريتانيا - أرشيفية
أش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الخميس، تطبيق إجراءات صحية جديدة على المسافرين القادمين إلى موريتانيا، بعد تحسن الحالة الوبائية لجائحة كورونا في البلاد.

وأكد بيان لوزارة الصحة ووزارة النقل أن على القادمين للبلاد الاكتفاء بتقديم إفادة تلقيح مكتملة التطعيم (جرعتان مضى عليهما أكثر من أسبوعين).

وبخصوص المطعمين بلقاح “جونسون أند جونسون” فتكفيهم جرعة واحدة، وفق البيان.

وطالبت السلطات المسافرين غير مكتملي التلقيح بتقديم فحص يعود تاريخه لأقل من 72 ساعة.

ووفق آخر احصائية اكدت الوزارة ان اجمالي اصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و675 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في مارس 2020 ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد 58675 ووصل اجمالي حالات الشفاء 57684 فيما وصل اجمالي حالات الوفاة الي 982.


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كوفيد ١٩

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