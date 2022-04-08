ملاحقة المحتكرين في رمضان.. ضبط 1338 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1338) قضية تموينية متنوعة من بينهم (17) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (57,703 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى– مكرونة – أرز – أعلاف "، 10500 لتر سولار، 65٫750 طن أسمنت) ، وكذا (114) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (81,574 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز " – 4168 عبوة – 18 إسطوانة – 99564 بيضة – 4 ماكينة إنتاج وتعبئة) ، وكذا (366) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 6 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 67 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 50 قضية إنتاج خبز ناقص وزن- 20 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق - 15 قضية توقف عن الإنتاج - 192قضية أخرى) بمضبوطات بلغت (76٫375 طن – 300 رغيف خبز) ، وكذا (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫96 طن "سكر – دقيق - أسمدة" مدعمين – 57 بطاقة ذكية) بإجمالى مضبوطات بلغت (291٫362 طن – 408 عبوة سجائر – 10500 لتر سولار – 18 إسطوانة بوتاجاز – 3760 عبوة سلع غذائية – 57 بطاقة ذكية – 99564 بيضة –ماكينة إنتاج وتعبئة – 300 رغيف) كان أبرزها ضبط (48 طن "زيتون مخلل" منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول –طن "ملح ليمون" مستلزمان إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة – 205 عبوة فارغة لزوم التعبئة –ماكينة خط إنتاج).. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الفيوم.

ونجحت الجهود في ضبط (20 طن أسمنت) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (6٫600 طن "سكر حر – دقيق أبيض – مسلى") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (5٫625 طن "أرز أبيض – فول – عدس") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (4٫250 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3٫250 طن أسماك مدخنة "رنجة" ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة..بحوزة (مالك مصنع أسماك مدخنة "رنجة") بمحافظة الشرقية، وضبط (7 طن "سكر حر – دقيق أبيض – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن "مستحضرات تجميل – عطور") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل) بمحافظة الشرقية، وضبط (3٫200 طن زيوت سيارات) معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج زيوت السيارات) بمحافظة الغربية، وضبط (7 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربيين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربيين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.