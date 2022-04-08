مقتل 8 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شرق الكونغو الديموقراطية

وكالات الأنباء

أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية، مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وإصابة ثلاثة آخرين بجروح فى انفجار عبوة ناسفة فى مقهى بقاعدة عسكرية فى مدينة جوما شرق البلاد، بحسب ما نقل موقع "فرانس 24".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية عن انفجار "قنبلة يدوية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر عسكرى طالباً عدم نشر اسمه إنّ الانفجار نجم عن "عبوة ناسفة منزلية الصنع".

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في تغريدة على تويتر إنّ "الحاكم العسكري لشمال كيفو أبلغنا بوقوع انفجار في مقهى بمعسكر كاتيندو في جوما".

وأوضح أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بسقوط 8 قتلى و 3 جرحى، والأجهزة الأمنية انتشرت لإجراء التحقيقات الأولية".