اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 8 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شرق الكونغو الديموقراطية

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:28 م
مقتل 8 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شرق الكونغو الديموقراطية القوات الكونغولية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية، مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وإصابة ثلاثة آخرين بجروح فى انفجار عبوة ناسفة فى مقهى بقاعدة عسكرية فى مدينة جوما شرق البلاد، بحسب ما نقل موقع "فرانس 24".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية عن انفجار "قنبلة يدوية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر عسكرى طالباً عدم نشر اسمه إنّ الانفجار نجم عن "عبوة ناسفة منزلية الصنع".

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في تغريدة على تويتر إنّ "الحاكم العسكري لشمال كيفو أبلغنا بوقوع انفجار في مقهى بمعسكر كاتيندو في جوما".

وأوضح أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بسقوط 8 قتلى و 3 جرحى، والأجهزة الأمنية انتشرت لإجراء التحقيقات الأولية".

 

 


الكونغو

الكونغو الديمقراطيه

اخبار الكونغو

انفجار فى الكونغو

انفجار فى الكونغو الديمقراطيه

جوما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة