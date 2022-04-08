مقتل شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالجيزة وضبط المتهمين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب في الجيزة، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم نقل جثته إلى المشرحة عقب إجراء المناظرة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وتحديد هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر الازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.