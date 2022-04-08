معدات جديدة تدخل الخدمة بقيمة 14.5 مليون جنيه بمياه سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء 2 كباش مجهز على سيارة بقيمة 5.8 مليون جنيه وشراء 2 حفار هيدروليكى بقيمة 4.7 مليون جنيه ونافورى بقيمة 4 مليون جنيه تلكو المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وانه تم تخصيص كباش مجهز بفرع صرف صحى البلينا للقيام بجميع المهمات والأعمال بقطاع جنوب والذى يشمل مراكز جرجا والبلينا ودار السلام كما تم تخصيص الكباش الأخر لفرع صرف صحى طهطا للقيام بجميع أعمال قطاع شمال والذى يشمل مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة كما يقوم الحفار الهيدروليكى بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما تم تخصيص معدة النافورى لفرع صرف صحى سوهاج للقيام بأعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى.



شراء معدات جديدة لشركة مياه الشرب فى سوهاج (1)



شراء معدات جديدة لشركة مياه الشرب فى سوهاج (2)



شراء معدات جديدة لشركة مياه الشرب فى سوهاج (3)



شراء معدات جديدة لشركة مياه الشرب فى سوهاج (4)



شراء معدات جديدة لشركة مياه الشرب فى سوهاج (5)