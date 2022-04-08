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مطار طابا الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من بولندا

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:06 م
مطار طابا الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من بولندا مطار طابا الدولي يستقبل أولي الرحلات القادمة من بولندا
كتب أحمد مصطفى

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أستقبل مطار طابا الدولى اليوم الجمعة أول رحلات قادمة من مطار كانوفيتسا الدولى، وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات، فإن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران المدني مع كافة قطاعات الدولة من أجل تنشيط حركة السياحة والطيران المصرية.
 
وكان مطار طابا الدولي قد أستقبل أول طائرة قادمة من مطار كاتوفيتسا تابعة لشركة"smart wings"وعلي متنها 190 راكبا بولنديا.
 
يذكر أن هذه الرحلة هي الأولى بعد توقف دام أكثر من عامين.
 
وقام فريق العلاقات العامة في المطار بإستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، متمنين لجميع زوارنا من أنحاء العالم قضاء أجازة ممتعة.
 
 
مطار طابا الدولي يستقبل أولي الرحلات القادمة من بولندا (1)
مطار طابا الدولي يستقبل أولي الرحلات القادمة من بولندا (1)

مطار طابا الدولي يستقبل أولي الرحلات القادمة من بولندا (2)
مطار طابا الدولي يستقبل أولي الرحلات القادمة من بولندا (2)

 

 

 

 


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