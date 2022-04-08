اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مواطن أثناء حفره بئر مياه بمحافظة الشرقية

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:39 ص
مصرع مواطن أثناء حفره بئر مياه بمحافظة الشرقية بئر مياه- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عامل بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر انهيار رملى عليه أثناء حفر بئر مياه بقرية الحصوة دائرة مركز أبوكبير، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى، بوصول "   حلمى أ م" 47 عاما مقيم الحصوة دائرة المركز، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر انهيار رملى عليه أثناء حفر بئر مياه، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.

 

 

 


الشرقية

ابوكبير

قرية الحصوة

انهيار رمل

حفر بئر مياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة