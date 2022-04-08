مصرع مواطن أثناء حفره بئر مياه بمحافظة الشرقية

لقى عامل بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر انهيار رملى عليه أثناء حفر بئر مياه بقرية الحصوة دائرة مركز أبوكبير، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى، بوصول " حلمى أ م" 47 عاما مقيم الحصوة دائرة المركز، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر انهيار رملى عليه أثناء حفر بئر مياه، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.