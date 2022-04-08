مصرع فتاة إثر سقوطها من القطار بالشرقية

لقيت فتاة بمحافظة الشرقية، مصرعها صباح اليوم، إثر سقوطها من القطار داخل محطة السكة الحديد بالزقازيق، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق العام ، بوصول " ندى ط م" 30 عاما جثة هامدة، ادعاء حادث قطار، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، سقوط الفتاة من القطار داخل محطة السكة الحديد بالزقازيق، وتوفيت متأثرة بإصابتها فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.