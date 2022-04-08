مصرع شخصين فى تحطم طائرة هليكوبتر قبالة جزيرة بكوريا الجنوبية

وكالات الأنباء

قال مسئول فى خفر السواحل الكورى الجنوبى اليوم الجمعة، إن طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل تحطمت فى المياه قبالة جزيرة مارا الواقعة فى أقصى جنوب كوريا الجنوبية، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وفقدان واحد.

وأفاد بأن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية سيكورسكي إس-92 ‏عندما سقطت في المياه على بعد 360 كيلومترا جنوب غرب جزيرة مارا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ولقى اثنان من أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن المروحية، مصرعهما، وفقد واحد وتم إنقاذ آخر .

ووقع الحادث بعد وقت قصير من إقلاع المروحية للعودة إلى بوسان بعد إنزال 6 من رجال الإنقاذ من خفر السواحل على زورق دورية كان في طريقه للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ في المياه بالقرب من تايوان حيث فقدت السفينة كيوتو 1 التى كان على متنها 6 كوريين جنوبيين في اليوم السابق في المياه قبالة تايوان.

وذكر المسؤول أنه عقب تحطم المروحية، أنقذ طاقم زورق الدورية 3 أشخاص، وتوفي اثنان منهم بينما لا يزال شخص واحد مفقودا.