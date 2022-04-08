مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه، اليوم، إثر عبوره طريق" بلبيس- السلام" دائرة مركز بلبيس صدمته سيارة وتوفى فى الحال، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول إسلام ر ه " 25 عاما مقيم منيا القمح، جثة هامدة، إدعاء حادث طريق وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور الشاب طريق " بلبيس- السلام" صدمته سيارة وتوفى فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن.