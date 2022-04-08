مصرع شاب بعدة طعنات بالبطن وأهله يتهمون صديقة بالتسبب فى وفاته بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب بأحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعه وذلك إثر إصابته بطعنتين نافذتين في البطن ، من إحدى أصدقائه بسبب خلافات بينهم ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد باستقبال بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول شاب مصابا بطعنات نافذة نتج عنها وفاته وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لمكان الحادث وذلك لتحقيق وسماع أقوال شهود العيان، حول الواقعة، والتحقيق ومعرفة سبب الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مقتل س، ا 19 عام ومقيم مركز تلا، وبسؤال شهود العيان وأهليته، اتهموا زميل له بطعنه طعنتين مستخدما سلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى تلا المركزي لمحاولة إسعافه ولكنه توفي داخل المستشفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



واتخذ ضباط مركز شرطة تلا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، واستمعوا لشهود العيان، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، وتحرير محضرا بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .