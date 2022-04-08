اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشال عون يبحث مع البطريرك الماروني تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للبنان

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:11 م
مشال عون يبحث مع البطريرك الماروني تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للبنان بابا الفاتيكان
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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تحضيرات زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المرتقبة إلى لبنان.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الذي انضم إلى اللقاء بصفته رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان والمسئول عن ترتيب زيارة قداسة البابا إلى لبنان على المستوى الكنسي.

 

وأكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الفاتيكان كانت ناجحة، مستشهدا على ذلك بالقرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في يونيو المقبل، مشيراً إلى تطلع لبنان لليوم الذي سيأتي فيه البابا إلى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها.

ولفت البطريرك الراعي إلى أن قداسة البابا سيحمل معه كلمة رجاء الى لبنان وسيؤكد للبنانيين أن بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، موضحا أنه سيشدد على قيمة لبنان ويشيد بدوره وبتعدديته وديموقراطيته.

 

وخلال اللقاء، وجه البطريرك الراعي دعوة إلى الرئيس عون للمشاركة في قداس عيد الفصح المجيد في بكركي مقر البطريركية المارونية.

 

 


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بابا الفاتيكان

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