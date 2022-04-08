اليوم السابع
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مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعد على أراض أملاك الدولة ووقف بناء بدون ترخيص

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:33 م
مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعد على أراض أملاك الدولة ووقف بناء بدون ترخيص إيقاف بناء بدون ترخيص بالزينية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى إزالة حالة تعد على أراض أملاك الدولة بقرية المدامود بحري، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور المستمر للتصدي لأي حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ومن جانبه أوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه أثناء مرور رئيس قرية المدامود بحرى وبرفقته مسئول الاملاك بالمركز، تلاحظ تعدى بالزراعة ووضع لافته على أرض املاك دولة ضمن قرار التخصيص رقم 5 لسنة 2016 مساحة 324 فدان و45 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل مع حالة التعدي وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك بحضور احمد عبد النبي أبو عيش نائب رئيس المدينة، وصلاح الدين على  إسماعيل رئيس قرية المدامود بحرى، ومحمد إسماعيل مسئول الاملاك، ومشرف الزراعة المهندس الطيري عبدالحميد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلى صعيد متصل تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، حيث تلاحظ اثناء مرور مشرفين الإدارة الهندسية داخل نطاق المدينة قيام احد المواطنين  بأعمال بناء مخالف عبارة عن شد سقف على مساحة 90 متر، وتم ايقاف أعمال البناء وفك السقف ورفع الاخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف، وذلك بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية وباشراف  يوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد سعدي مسئول الإدارة الهندسية، وبهاء بسيم مشرف الإدارة الهندسية بالمركز .

مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (1)
مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (1)

 

مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (2)
مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (2)

 

مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (3)
مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (3)

 

مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (4)
مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (4)

 

مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (5)
مدينة الزينية تنجح فى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (5)

 


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