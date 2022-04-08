محافظ قنا يكلف السكرتير العام المساعد متابعة إصلاح خط مياه منطقة المنشية

قنا- صابر سعيد

توجه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلى موقع كسر بخط المياه القديم بمنطقة المنشية الجديدة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح، وذلك عقب تلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إخطار بحدوث كسر في خط المياه، رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس مدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه السكرتير العام المساعد، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة قنا بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وأوضح أبو كريشة، أنه يجرى حاليًا أعمال إحلال وتجديد للبنية التحية بمدينة قنا لتغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بأخرى جديدة تتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية ، حيث تم تغير خطوط المياة بنظام "PVC" البلاستيكية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط أمنه تماما و لا تتعرض للكسر والضخ بها يكون أقوى ولا تتسبب في تلويث المياه.