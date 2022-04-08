اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف ينيب رؤساء الوحدات المحلية فى افتتاح مساجد بقرى الفشن وأهناسيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:51 م
محافظ بنى سويف ينيب رؤساء الوحدات المحلية فى افتتاح مساجد بقرى الفشن وأهناسيا رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي : الفشن واهناسيا ، لافتتاح  مسجدين ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد

و شهد اليوم الجمعة، افتتاج مسجد الرحمة بنجع عبدربه دخيل التابع لقرية الجفادون مركز الفشن، ومسجد الرحمن بعزبة على حافظ التابعة لقرية قلها مركز اهناسيا.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها، وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية والنواب وقيادات الأوقاف ، وسط تطبيق الضوابط التى حددتها الوزارة والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعى.

رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا (1)
رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا (1)

رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا (2)
رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا (2)

رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا (3)
رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مساجد بقرى الفشن واهناسيا (3)

 
 
 

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