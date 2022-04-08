محافظ الغربية: رفع 200 طن مخلفات بكفر الزيات وتطهير 113 منشأة

الغربية ـ محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في رفع المخلفات والإشغالات من الطريق العام وتطهير المنشآت العامة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بكنس ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل وخارج المدينة، كما تم مصادرة عدد 3 شيش، 4 كراسي، و1 شمسية وإعدام 17 كوبا زجاجيا.



وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برفع 200 طن من المخلفات والقيام بحملة تنظيف ورفع الأتربة من ميدان أوسكار، إلى جانب صيانة عدد 2 نافورة استعدادا لفصل الصيف، وقص الأشجار بشارع الزربيني بمدخل المدينة، وتنفيذ حمله نظافة مكبرة علي طريق كفور بلشاي ، كما تم تحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق ، إعدام 24 كوبا زجاجيا، وإزالة 3 إعلانات مخالفة.



كما شهد مركز ومدينة سمنود القيام حملة نظافة داخل مدينة سمنود ومداخل القرى التابعة له، كما تم عمل صيانة لعدد من كشافات الإنارة بالمدينة والمرور علي عددٍ من الشوادر بقرية أبوصير وقرية ميت بدر لمتابعة الأسعار.



وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون برفع الأتربة بشارع 23 يوليو، منطقة البنك الأهلي، طريق الاستراحة وبجوار مستشفى بسيون، إلى جانب دهان البلدورات وزراعة وري الأشجار بمدخل المدينة، كما تم تطهير شارع 23 يوليو ، مقر مجلس المدينة ، عدد 10 ماكينات ATM ، مداخل البنوك ، عدد 15 مسجداً وتطهير قريتي شبراتنا وجناج .



كما تابع محافظ الغربية جهود مركز ومدينة قطور في تطهير 25 مسجداً ، 3 وحدات صحية ، 6 ماكينات ATM إلى جانب تحرير 2 محضر نظافة و 10 محاضر إشغال طريق، كما تم تطهير عدد 16 مسجداً باستخدام المواتير الموجودة بالوحدات المحلية التابعة لمدينة السنطة إلى جانب تطهير عدد 7 ماكينات ATM ، عدد 3 كنائس وعدد 24 منشأة حكومية.







