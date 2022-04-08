محافظ أسوان: إفطار جماعى لـ508 أسرة من متضررى السيول بحى السلام

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام لجنة الإغاثة والمساعدات بالمحافظة بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتنظيم حفل إفطار جماعى لـ 508 أسرة داخل الحى بالتنسيق بين وحدة السكان وحى شرق مجلس المدينة ، وأيضاً منظمات المجتمع المدنى.



جاء ذلك فى لمسة إنسانية ومن أجل إضفاء الأجواء الروحانية الرمضانية لأبناء المحافظة المقيمين داخل حى السلام بمساكن الإيواء العاجل لمتضررى السيول.



ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالرعاية الكريمة من منظمات المجتمع المدنى للقيام بتظيم هذا الحفل الذى يعكس مدى التلاحم والتكاتف بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية لتحقيق الفرحة والبهجة والسعادة على أهالى المحافظة ، ولاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً ومتضررى السيول.



وأشار إلى أن المحافظة لن تألوا جهداً فى توفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم ، ودعمهم المتواصل من خلال فتح منافذ للسلع الغذائية بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لهم وتلبية كافة مطالبهم وإحتياجاتهم لتحقيق جودة الحياة على الوجه الأكمل.



ومن جانبها أوضحت مرفت السمان مسئول وحدة السكان بالمحافظة بأن الإفطار الجماعى إستهدف توصيل رسالة إنسانية من محافظ أسوان إلى متضررى السيول من الأسر المقيمة بحى السلام بأنهم فى بؤرة إهتمام الجهاز التنفيذى ، كما أنها تهدف إلى زيادة الترابط والتألف بين الأفراد والأسر فى المجتمع العمرانى الجديد بحى السلام.



وأشارت إلى أنه منذ تداعيات السيول فى نوفمبر الماضى وحتى الآن تم توفير 519 وحدة سكنية وتأثيثهم بالكامل من أثاثات وأجهزة كهربائية ومستلزمات منزلية ومفروشات لتهيئة كافة سبل المعيشة والحياة الكريمة لمتضررى السيول.

