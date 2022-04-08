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محافظة مطروح تنظم احتفالية بيوم الأزهر الشريف

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:46 م
محافظة مطروح تنظم احتفالية بيوم الأزهر الشريف محافظة مطروح تحتفل بيوم الازهر الشريف
مطروح - حسن مشالي

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نظمت محافظة مطروح، مساء اليوم الجمعة، عقب صلاة التراويح، بالمسجد الكبير في مدينة مرسى مطروح، احتفالية بيوم الأزهر الشريف ومرور  1079 عاماً على إنشائه، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والشيخ  عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح،  وعدد من مشايخ وعلماء الأزهر والأوقاف بمطروح، حيث افتتح الأزهر الشريف يوم الجمعة 7 رمضان عام 361 هجرية، ليكون  منارة علمية تخرج منه علماء المنهج الوسطى، ليرفع  عبر العصور راية العلم الإسلامي.

وفى كلمته أكد الشيخ عبد العظيم سالم شكر رئيس منطقة مطروح الأزهرية، على دعم محافظ مطروح، لجهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالمحافظة، ناقلا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ احمد الطيب لأهالي مطروح، مشيرا إلى أن  احتفالية الأزهر الشريف، تأتى مع الاحتفال بشهر رمضان الكريم، شهر القرآن والنفحات والانتصارات، والذي استمد عالميته من رسالة الإسلام وبعثة النبي صلي الله عليه وسلم للعالمين، ليدرس فيه القران والسنة النبوية، وليكون جامع وجامعة، خرج منه العديد من العلماء، ودعم الدولة ومناهضة الاستعمار وأي فكر متطرف، وأصبح علمائه متخصصون غي علوم الدين والدنيا، ويقبل عليه الطلاب من كل بقاع الأرض، حتى ينشروا الدين الوسطى الصحيح، ويدحض أي أفكار متطرفة، وأشار إلى أنه تم افتتاح 10 أروقة أزهرية بمراكز مطروح، لتعليم غير خريجي الأزهر مناهج الدين الإسلامي الصحيح.

أشار الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في كلمته، إلى الارتباط الكبير بين شهر القرآن والصيام وبين الانتصارات، لنحتفل بذكريات نفتخر بها في شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، مع احتفال الأمة الإسلامية، بمولدها وقيمها وثوابتها، وكيف تقوى الإرادة والعزيمة لنحتفل بالغزوات والانتصارات أمام أعداء الأمة من كفار قريش فى غزوة بدر، وعلى التتار والمغول والصليبين والأسرائيلين، وكانت مصر بخير أجنادها واقفة لهم بالمرصاد ليلقنوهم درساً عظيماً، فى عين جالوت وحطين وانتصار العاشر من رمضان.

ومع الاحتفال بافتتاح الأزهر الشريف، خلال القرون الثلاثة الأولي ليكون قبلة العلم وحمل الراية، عبر التاريخ ضد الاستعمار، ويزداد قوة يوم بعد يوم، يستنهض روح الأمة ويقف فيه الرجال وقفة رجل واحد في مواجهة عدوان 1956  ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما شهدت الاحتفالية، تقديم ابتهالات دينية، من الطالب محمد باسم.

يذكر أن إنشاء الجامع الأزهر، يعود للقائد الفاطمي جوهر الصقلي، في عهد الحاكم بأمر الله، بعد وضع حجر أساس لقصر الخلافة بالفسطاط، ليبدأ إنشائه في  24 جمادى الأولى 359 هجريًا، الموافق 4 أبريل 970 ميلاديًا، واستغرق البناء 27 شهرًا إلى أن افتتحه الصقلي للصلاة، يوم الجمعة 7 رمضان 361 هجريًا.

 


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