محافظة شمال سيناء تحدد موعد تسليم منزل وقطعة أرض بالتجمعات التنموية الجديدة

شمال سيناء - محمد حسين

حددت محافظة شمال سيناء، موعد تسليم منزل وقطعة أرض بالتجمعات التنموية الجديدة ، التى سبق وتم فتح باب التقدم لها فى مناطق وسط سيناء، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التسليم سيبدأ من 19 ابريل الجارى ، ويبدأ بتجمع ابورصاصة فى 19 ابريل ، وتجمع النثيلية 1 و2، يومى 20 و 21 ابريل ، وتجمع طويل الحامض يوم 26 ابريل ، وتجمع الخفجة يوم 27 ابريل ، وتجمع طيبة التمد يوم 28 ابريل ، وتجمع الكيلو 61 يوم 8 مايو القادم ، وتجمع الدفيدف يوم 9 مايو وتجمع النوافعة يوم 10 مايو وتجمع خشم الجاد يومى 11 و 12 مايو .

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن التسليم سيكون للمواطنين الذين سددو دفعة التعاقد بواقع مسكن و5 افدنة لكل مستفيد، لافتا إلى أن هذه التجمعات تقع بنطاق مركز الحسنة ونخل بوسط سيناء .

وسبق وأعلن محسن محمد رئيس مركز ومدينة نخل، أنه يتواصل التجهيز للتسليم، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال بالاستلام الابتدائى للتجمعات التنموية بوسط سيناء برئاسة اللواء اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وعضوية رئيس مركز ومدينة نخل بشمال ومأمور قسم نخل ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة تقوم بعملها تمهيدا للتسليم التجمعات نهاية أبريل الجارى بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى .

وكانت محافظة شمال سيناء، أعلنت اسماء الفائزين بالحصول على منزل وقطعة ارض بالتجمعات التنموية الجديدة ، التى سبق وتم فتح باب التقدم للحصول على منزل وقطعة أرض بها.

وأوضح بيان المحافظة قائمة بأسماء الفائزين تضمنت 439 فائزا من الفئات التى سبق وتقرر ان تخصص لهم هذه الخدمات، وطالبت محافظة شمال سيناء الفائزين بإحضار اصول المستندات، وسداد مبلغ 1850 جنيها، والتقدم بها لمقر ديوان المحافظة بالعريش او مكتب المحافظة بالقاهرة.

يذكر أنه شيدت الدولة على أرض سيناء 17 تجمعا تنمويا بعثت الحياة فى مناطق كانت منسية فى عمق سيناء ، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن هذه التجمعات بين المشروعات التى افتتحها الرئيس خلال فترات سابقة على أرض سيناء التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد"، وهى من بين 17 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 10 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.

وأضاف: كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية، ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة والذى يقع بوسط سيناء وبه خمس تجمعات وهى: تجمع أم فروث بقرية المغارة، وتجمع ك 61 بقرية بغداد، وتجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، وتجمع النوافعة بقرية المغفر، وتجمع خشم الجاد بقرية إخرم.

وأشار إلى أن مركز نخل بوسط سيناء فيضم 6 تجمعات وهى : وتجمع طويل الحامض، تجمع الخفجة، تجمع النثيلة 1، تجمع النثيلة 2، تجمع أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد، وفى محافظة جنوب سيناء بمركز راس سدر وبه 4 تجمعات وهى : تجمع النهايات، تجمع الحمة، تجمع الطيبة بقرية وادى جعده، تجمع السحيمى، ويضم مركز سانت كاترين 3 تجمعات وهى :تجمع وادى سعال، تجمع سهل القاع، تجمع اسلا وعريق.