مجلس مدينة الأقصر يزيل عدد من الإشغالات بالشوارع ويرفع 3 أطنان مخلفات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملاتهم للتصدى للإشغالات اليومية الناتجة من الباعة الجائلين، وأعمال النظافة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة النقيب على شيحة ضابط بالإدارة والقوة المرافقة له، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن التصدي للإشغالات اليومية الناتجة من الباعة الجائلين، ومراقبه وضبط الأسعار بالمحافظة وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم.

وفى هذا الصدد قاد العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب حملات النظافة المستمرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة الرائد على بكري وكيل الإدارة، والنقيب عبد الله إسماعيل من ضباط الإدارة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للإنضباط.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استهدفت الحملة منطقة جنوب مدينة الأقصر ابتداءً من شارع نزلة فودافون (المدينة المنورة) مروراً بشارع الخليج وصولاً إلى شارع التليفزيون، وأسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من لافتات عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة، والتى شملت مايلي:- (عدد 2 تندة قماش - عدد 2 عربة جر حديدية كبيرة وصغيرة - عدد 1 طاولة خشبية كبيرة - عدد 6 شمسيات حديدية - عدد 3 لافتة - عدد 5 إطارات تستخدم كحواجز وعوائق أمام المحال التجارية - فرش زينة بطول 5 متر - عدد 2 فاترينة سجائر - مصادرة عربة كارو لجمع القمامة).

كما نجحت الحملات فى رفع 3 طن أتربة ومخلفات، وذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل اول وزارة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر.



مجلس مدينة الأقصر يزيل عدد من الإشغالات بالشوارع (1)



مجلس مدينة الأقصر يزيل عدد من الإشغالات بالشوارع (2)