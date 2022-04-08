اليوم السابع
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للوقاية.. إجراءات تتبعها حالة ظهور دخان في شقتك

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 م
للوقاية.. إجراءات تتبعها حالة ظهور دخان في شقتك أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد العديد من التعليمات الهامة التي يجب على المواطنين الأخذ بها، في حالة نشوب الحريق داخل شقة سكنية أو غرف داخل العقار، ومن تلك الإجراءات الهامة :

-ابلاغ غرف النجدة أو الحماية المدنية بالحريق وتفاصيله

-محاولة انقاذ الأشخاص المعرضين لخطر

-أطفئ الحريق إذا كان لا يزال في بدايته أو إذا كان صغيراً، ورأيت أنك تستطيع إطفاءه بنفسك.

-استعمل طفاية فيها مسحوق ووجّهها نحو أسفل الحريق أو أخمد الحريق بسجادة أو بطانية إخماد الحريق -الدخان الذي يسخن يبدأ بالاحتراق ويمكن للحريق أن ينتشر أيضاً في كافة الأماكن التي ينتشر فيها الدخان.

-أغلق الأبواب لكيلا ينتشر الحريق إلى الغرف الأخرى، فيختفي الأوكسجين ويبقى الدخان في الغرفة.

-الدخان سام جداً إذ يكفي أن تتنفسه لبعض الوقت لكي تواجه صعوبات في التنفس وتشعر بدوخة في الرأس فيصعب عليك إيجاد طريق الخروج.

-ابق في الشقة بدل الخروج.

-كل شقة تعتبر زنزانة حريق لوحدها مما يعني أنه لو بدأ الحريق عند جارك فلا يمكن للحريق الانتشار إلى شقتك قبل 60 دقيقة.

-إذا كان الباب يبدو غير كتيماً فيمكن لك سدّه بواسطة مناشف مبللة.

-انتظر في الشقة في مكان تستطيع خدمة الإنقاذ إنقاذك منه بسهولة، على سبيل المثال قرب باب الشرفة أو النافذة.

-إذا كنت تسكن في فيلا: الدخان الساخن يرتفع نحو الأعلى وإذا بدأ الحريق في الطابق الأسفل فيمتلئ الدرج المؤدي إلى الطابق الأعلى بالدخان بسرعة.

- إذا كان المنزل مؤلفاً من عدة طوابق فيجب أن تحضّر خطّة تمكّنك أنت وبقية سكان المنزل من الخروج من الطابق الأعلى.

-يجب أن يكون جميع سكان المنزل على علم بكيفية الخروج.

-يجب أن يعرف الجميع مكان اللقاء بعد الخروج من المنزل.

- في حالة نجاحك في إطفاء الحريق بنفسك فقد يكون من الضروري إجراء فحص لمكان الحريق.

 

 

 


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