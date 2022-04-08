للوقاية.. إجراءات تتبعها حالة ظهور دخان في شقتك

كتب عبد الرحمن سيد

توجد العديد من التعليمات الهامة التي يجب على المواطنين الأخذ بها، في حالة نشوب الحريق داخل شقة سكنية أو غرف داخل العقار، ومن تلك الإجراءات الهامة :

-ابلاغ غرف النجدة أو الحماية المدنية بالحريق وتفاصيله

-محاولة انقاذ الأشخاص المعرضين لخطر

-أطفئ الحريق إذا كان لا يزال في بدايته أو إذا كان صغيراً، ورأيت أنك تستطيع إطفاءه بنفسك.

-استعمل طفاية فيها مسحوق ووجّهها نحو أسفل الحريق أو أخمد الحريق بسجادة أو بطانية إخماد الحريق -الدخان الذي يسخن يبدأ بالاحتراق ويمكن للحريق أن ينتشر أيضاً في كافة الأماكن التي ينتشر فيها الدخان.

-أغلق الأبواب لكيلا ينتشر الحريق إلى الغرف الأخرى، فيختفي الأوكسجين ويبقى الدخان في الغرفة.

-الدخان سام جداً إذ يكفي أن تتنفسه لبعض الوقت لكي تواجه صعوبات في التنفس وتشعر بدوخة في الرأس فيصعب عليك إيجاد طريق الخروج.

-ابق في الشقة بدل الخروج.

-كل شقة تعتبر زنزانة حريق لوحدها مما يعني أنه لو بدأ الحريق عند جارك فلا يمكن للحريق الانتشار إلى شقتك قبل 60 دقيقة.

-إذا كان الباب يبدو غير كتيماً فيمكن لك سدّه بواسطة مناشف مبللة.

-انتظر في الشقة في مكان تستطيع خدمة الإنقاذ إنقاذك منه بسهولة، على سبيل المثال قرب باب الشرفة أو النافذة.

-إذا كنت تسكن في فيلا: الدخان الساخن يرتفع نحو الأعلى وإذا بدأ الحريق في الطابق الأسفل فيمتلئ الدرج المؤدي إلى الطابق الأعلى بالدخان بسرعة.

- إذا كان المنزل مؤلفاً من عدة طوابق فيجب أن تحضّر خطّة تمكّنك أنت وبقية سكان المنزل من الخروج من الطابق الأعلى.

-يجب أن يكون جميع سكان المنزل على علم بكيفية الخروج.

-يجب أن يعرف الجميع مكان اللقاء بعد الخروج من المنزل.

- في حالة نجاحك في إطفاء الحريق بنفسك فقد يكون من الضروري إجراء فحص لمكان الحريق.