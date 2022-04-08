اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 12:47 م
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للمرة الثانية في أسبوع.."صكوك الإطعام" يرسل 3 أطنان لحوم لأسر أولى بالرعاية بقنا

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:26 م
للمرة الثانية في أسبوع.."صكوك الإطعام" يرسل 3 أطنان لحوم لأسر أولى بالرعاية بقنا مشروع صكوك الإطعام
قنا- صابر سعيد

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استقبل الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الاوقاف بقنا، 3 أطنان من اللحوم بمناسبة شهر رمضان المبارك والمقدمة من وزارة الأوقاف، ضمن مشروع "صكوك الإطعام" الذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 
 
وقال وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تسليم الأطنان الثلاثة إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها علي ثلاث ألاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة من أجل توفير الحماية المجتمعية لهم. 
 
وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتا إلى انه تم وصول 16 ألف طن لحوم  بداية من إطلاق المشروع داخل المحافظة حتى الان.
 
 

 


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