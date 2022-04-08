لغز في الجريمة.. حكاية اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى منذ 59 عاماً

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" لغز في الجريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة اغتيال جون كينيدى الرئيس الامريكي الأسبق التي حملت لغزاً كبيراً في التاريخ الأمريكي والتى لن يتم الكشف عنه حتي الان، فى 22 نوفمبر 1963 أطلق لى هارفى أوزوالد النار على الرئيس الأمريكى جون كينيدى في دالاس (على الرغم من أن البعض يعتقد أنه لم يكن الوحيد الذي أطلق النار)، وفي 24 نوفمبر 1963، وقبل أن يحاكم أوزوالد، قتل أوزوالد برصاص مالك ملهى يدعى ليلي جاك روبي، ثم توفى روبى بسرطان الرئة في الثالث من يناير1967.

وقالت صحف، إن التفسير الأكثر قبولًا هو أن أوزوالد قتل جون كنيدي بمفرده وأن روبي قتل أوزوالد، بمحض إرادته، بينما كان الدافع المعلن لروبي لارتكاب جريمته هو تجنيب جاكلين كينيدي "إزعاج ظهور أوزوالد بالمحاكمة"، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من المؤرخين الذين لا يتفقون مع هذا التفسير ومنذ وفاة جون كنيدي تم تقديم العديد من التفسيرات البديلة من قبل المؤرخين، وبالنظر إلى أنه من غير المحتمل ظهور دليل جديد مهم، ففى الأغلب لن يتم التوصل إلى إجماع إبدا على هذه القضية.

أوزوالد ماركسيًا أمريكيًا كان جنديا سابقا فى قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة "المارينز"، أعفى من الخدمة العسكرية فى المارينز إلى الاحتياطى وانشق إلى الاتحاد السوفيتى فى أكتوبر 1959، عاش فى مينسك حتى شهر يونيو من عام 1962، عندما عاد إلى الولايات المتحدة مع زوجته الروسية، مارينا، واستقر فى نهاية المطاف فى دالاس، بعدها ظهر اسمه فى قضية اغتيال كينيدى، كما أنه بعد نحو 45 دقيقة من واقعة اغتيال كينيدى، أطلق أوزوالد النار على ضابط شرطة دالاس"ج. د. تيبت"، وقتله في شارع جانبى، وتسلل بعد ذلك إلى قاعة سينما، حيث قُبِض عليه.