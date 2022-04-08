اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها فى حصر الكميات

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:35 م
لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها فى حصر الكميات لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بمحافظة الأقصر، أعمالها ومهمتها فى حصر الكميات لنواتج الترع والمصارف للتعامل معها والإستفادة منها، حيث اجتمع محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة، باللجنة الخاصة بشأن إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية.

وتم خلال الإجتماع مناقشة وحصر الكميات الحالية لنواتج تطهير الترع والمصارف، بجانب إعداد رؤية متكاملة عن كيفية التعامل معها وطرق الإستفادة من بعضها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة خطط الدولة فى تطوير وتعظيم موارد المياه وتطهير الترع.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة تفعيل الدور التوعوى من خلال أجهزة المحافظة، وحث الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ مبادرة التخلص من نواتج الترع والمصارف والترويج للمشروعات الصغيرة فى هذا الإطار، وذلك من خلال مبادرة مشروعك  للشباب الراغبين فى العمل من خلال قروض ميسرة، وكذلك تطبيق القوانين فى شأن الغرامات على المواطنين القائمين بإلقاء المخلفات بالترع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتشديد إجرءات التصدى لكافة أشكال التعدى على المجارى المائية، حيث حضر الإجتماع نواب رؤساء المدن ومسئولى الرى والبيئة وأملاك الدولة والتخطيط العمرانى والتخطيط والمتابعة، ومسئول الجمعيات الأهلية بالتضامن الإجتماعى.

وفى نفس السياق قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، الحملات التى بدأت بمنطقة نجع أبو عصبة لإزالة سور مخالف في المهد بارتفاع حوالى 50 سم بالشارع العام، وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، كما استهدفت الحملة منطقة شارع الهيلتون لمتابعة نتائج الحملة السابقة بمنطقة حي شمال، حيث تلاحظ أثناء الحملة بعض المواطنين الالتزام بالتنبيهات السابقة برفع الإشغال ومنهم من لم يلتزم، وعلى الفور يتم الإزالة الفورية للمخالف برفع الإشغال والتند العشوائية المخالفة مع مراجعة مبردات المياة العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، وعلى أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس مدينة الأقصر وشركتي الكهرباء والمياة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل اول الوزارة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (1)
لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (1)

 

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (2)
لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (2)

 

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (3)
لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (3)

 

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (4)
لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (4)

 

لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (5)
لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (5)

 


الاقصر

ازالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية

اخبار اليوم

تطهير المجارى المائية بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ثقافة الأقصر تناقش الهجرة غير الشرعية وتنظم ورش فنون ومسرح عرائس للأطفال

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:00 ص

الزلابية سحر خاص برمضان.. أشهر بائع بإسنا يستقبل زبائنه من العصر للإفطار.. فيديو

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 ص

الفول النابت فى رمضان.. أبناء الأقصر يستمتعون بالأكلة بعد التراويح.. فيديو

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. أهالى الأقصر يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الكبير وسط أجواء روحانية

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:00 ص

"يا جماله سيدنا النبي يا جماله".. سهرات رمضانية تجمع نجوم المديح والإنشاد في حب الرسول بالأقصر.. بث مباشر

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:57 ص

وكيل أوقاف الأقصر: بيع 201 صك إطعام فى الإدارات المختلفة

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة