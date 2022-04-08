لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها فى حصر الكميات

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بمحافظة الأقصر، أعمالها ومهمتها فى حصر الكميات لنواتج الترع والمصارف للتعامل معها والإستفادة منها، حيث اجتمع محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة، باللجنة الخاصة بشأن إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية.

وتم خلال الإجتماع مناقشة وحصر الكميات الحالية لنواتج تطهير الترع والمصارف، بجانب إعداد رؤية متكاملة عن كيفية التعامل معها وطرق الإستفادة من بعضها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة خطط الدولة فى تطوير وتعظيم موارد المياه وتطهير الترع.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة تفعيل الدور التوعوى من خلال أجهزة المحافظة، وحث الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ مبادرة التخلص من نواتج الترع والمصارف والترويج للمشروعات الصغيرة فى هذا الإطار، وذلك من خلال مبادرة مشروعك للشباب الراغبين فى العمل من خلال قروض ميسرة، وكذلك تطبيق القوانين فى شأن الغرامات على المواطنين القائمين بإلقاء المخلفات بالترع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتشديد إجرءات التصدى لكافة أشكال التعدى على المجارى المائية، حيث حضر الإجتماع نواب رؤساء المدن ومسئولى الرى والبيئة وأملاك الدولة والتخطيط العمرانى والتخطيط والمتابعة، ومسئول الجمعيات الأهلية بالتضامن الإجتماعى.

وفى نفس السياق قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، الحملات التى بدأت بمنطقة نجع أبو عصبة لإزالة سور مخالف في المهد بارتفاع حوالى 50 سم بالشارع العام، وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، كما استهدفت الحملة منطقة شارع الهيلتون لمتابعة نتائج الحملة السابقة بمنطقة حي شمال، حيث تلاحظ أثناء الحملة بعض المواطنين الالتزام بالتنبيهات السابقة برفع الإشغال ومنهم من لم يلتزم، وعلى الفور يتم الإزالة الفورية للمخالف برفع الإشغال والتند العشوائية المخالفة مع مراجعة مبردات المياة العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، وعلى أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس مدينة الأقصر وشركتي الكهرباء والمياة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل اول الوزارة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.



لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (1)



لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (2)



لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (3)



لجنة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالأقصر تواصل مهمتها (4)