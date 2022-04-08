كيف تتعامل مع مرض السكري خلال صيام رمضان؟

كتبت إيناس البنا

يحتاج مرضى السكري إلى توخي مزيد من الحذر واتباع نظام غذائي سليم للتحكم في مستويات السكر في الدم فى شهر رمضان. حيث يجب إدارة مرض السكري جنبًا إلى جنب مع صيام رمضان وفقا لموقع " onlymyhealth"..

إدارة مرض السكري



التعامل مع مرض السكري أثناء الصيام أمر صعب، نظرا لطبيعة الصوم والمواد الغذائية المسموح بها خلال هذه الفترة، مرض السكري هو حالة تتطلب المراقبة المنتظمة والتأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم لديك في المعدل الطبيعي وتقليل التقلبات قدر الإمكان، خلال شهر رمضان ، يحتاج مرضى السكري إلى المراقبة المستمرة لأنهم يصومون لأكثر من 10-12 ساعة ".

نصائح شاملة لرمضان والصيام



يوجد في السيناريو الحالي عدد من أجهزة مراقبة الجلوكوز التي يمكن أن تساعد مرضى السكري، يساعد على فهم ملف تعريف الجلوكوز على مدار 24 ساعة، يمكن للمرء استخدام أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة التي تساعدك على تجنب ألم الوخز عدة مرات، هذه طريقة أسرع وأكثر دقة لمراقبة وضعك، هناك أجهزة قابلة للارتداء توفر قراءات فورية للجلوكوز يمكن أن تكون منقذة في بعض الأحيان، من المهم أن تنظم مستويات السكر في الدم في الوقت المناسب وبشكل مناسب.

إن اتباع نظام غذائي متوازن واتباع نمط حياة صحي خلال فترة الصيام أمران مهمان بنفس القدر، وفيما يلى بعض النصائح:

1. وجبة مدرجة أثناء الإفطار والسحور



ابدأ وجبة الإفطار بالطعام الغني بالكربوهيدرات البسيطة ويمكن أن يمتصه الجسم بسرعة مثل 1-2 تمر أو حليب، تليها كربوهيدرات معقدة مثل الأرز البني، خلال السحور، يمكن تناول الحبوب الكاملة والخضراوات وتأخذها في وقت متأخر قدر الإمكان، بدلاً من ذلك ، يمكن للشخص أن يختار البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والمكسرات لأنها توفر الطاقة، أخيرًا، يساعد تناول كوب من الحليب أو الفاكهة قبل النوم في الحفاظ على مستويات السكر حتى الصباح الباكر.

2. ممارسة الروتين



اهدف إلى مواكبة روتين التمرين ولكن قلل من شدة التمارين أثناء الصيام، إذا كان التدريب صعبًا للغاية ، فيمكن للمرء التركيز على المشي أو التمارين الخفيفة مثل اليوجا، يمكن أن تساعد تمارين المقاومة في منع فقدان العضلات عند نقص السعرات الحرارية خلال شهر رمضان.

3. أنماط النوم



من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على هرمونات الجوع ، مما يجعل من الصعب مقاومة كميات كبيرة من الأطعمة عالية السعرات الحرارية أثناء فترة تناول الطعام، النوم مهم أيضًا لعملية التمثيل الغذائي، والذي ثبت أنه يسهل تنظيم جلوكوز الدم وهو أمر ضروري لإدارة مرض السكري.

في حين أنه اختيار شخصي لمرضى السكري للصيام خلال شهر رمضان ، فمن المهم إدارة المشاكل الصحية والظروف المرتبطة بجسمك. في حالة انخفاض مستويات السكر في الدم ، يُنصح باستشارة طبيبك للحصول على العلاج المناسب.