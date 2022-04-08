كيف ارتفعت صادرات مصر من الوقود إلى 11 مليار دولار بنهاية 2021؟

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الصادرات المصرية من الوقود بنهاية عام 2021، والتي حققت أرقامًا قياسية، سجلت 11 مليار و875 مليون دولار، فكيف ارتفع التصدير إلى هذا المستوى.

س. ما هو حجم الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية من الوقود مقارنة بعام 2020؟



ج. حققت الصادرات المصرية من الوقود قفزة كبيرة بلغت 11 مليار و875 مليون دولار، بينما كانت 4 مليارات و848 مليون دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات و26 مليون دولار.

س. ما هو توزيع الصادرات المصرية عام 2021؟



ج. تشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية توزعت بين البترول الخام بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و163 مليون دولار عام 2021، مقابل مليار و191 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت مليار و971 مليون دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من منتجات البترول نحو 7 مليار و218 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقابل 2 مليار و212 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 مليار و6 ملايين دولار.

س. ما هو حجم الصادرات المصرية من الفحم؟



ج. بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من الفحم نحو 36 مليون و359 ألف دولار عام 2021، مقابل 21 مليون و834 ألف دولار في الفترة المناظرة عام 2020، بزيادة بلغت 14 مليون و525 ألف دولار.