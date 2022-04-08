كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 333 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 333 ألفا و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال"24" ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 14 مليونا و983 ألفا و694 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 373 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و754 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.