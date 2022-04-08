اليوم السابع
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كبسولة × القانون.. لو تليفونك اتسرق ممكن ترجعه بخطوات بسيطة

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:00 م
كبسولة × القانون.. لو تليفونك اتسرق ممكن ترجعه بخطوات بسيطة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يتعرض بعض المواطنين لعمليات سرقة الهواتف المحمولة، والبعض يتساءل عن الطرق التي يجب أن يتبعها لعودة هاتفه المحمول، وخلال هذا التقرير سنقدم طرق بسيطة لو اتبعها المجنى عليه تمكنه من عودة هاتفه المحمول منها..

 

ـ يجب على كل مالك تليفون محمول أن يحتفظ بـ"السيريال" نبر الخاص بالهاتف والموجود على علبة الشراء.

 

ـ  يقوم المجنى عليه بتصوير "السيريال نمبر" والتوجه لأقرب قسم شرطة للإبلاغ بمحضر رسمي.

 

ـ من الممكن ان يقدم المجنى عليه بلاغ من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة.

 

ـ يقوم المجنى عليه بتتابع البلاغ والتحصل على خطابات الاستعلام من النيابة للشركات الأربعة وبعد وصول الاستعلام تكتمل بيانات المستخدم للتليفون بعد السرقة وتقيد ضده جنحة سرقة و بياناته يوضحها الاستعلام و يحصل على حكم جنائى بالحبس.

 


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