قوافل إرشادية وتوعوية بأسواق الماشية فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قوافل ارشادية بأسواق الماشية، وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها والتأمين عليها، وتعريف الفلاحين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية بأهمية التأمين على الماشية والفوائد والخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأكد بشار، أن الهدف من القوافل الإرشادية توعوية أهالينا بأسواق الماشية مزايا التأمين على الماشية وفوائده من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين، وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أنه تابع أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية بلوش مركز البرلس، بإشراف دكتور مصطفى رجب مدير إدارة بلطيم باشتراك أطباء الدواجن والابيديميولوجى بالهيئة وإدارة بلطيم، تم اخذ 16 عينة من 6 منازل وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.



اخذ عينه من الطيور



أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة



التوعية باسواق الماشية



توعيةى المزارعين باسواق الماشية



حملات للتوعية باسواق الماشية



سوق الماشية بكفر الشيخ