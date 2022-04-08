قطارات السكة الحديد الإسبانية المكيفة الجديدة تحقق أعلى معدلات الرفاهية

أكدت هيئة السكة الحديد أن القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية تحقق مستوى أعلى من الرفاهية والامان للركاب يتمثل فى الأتى:
1- سرعة تصل الي 160 كم /ساعة.
2- كاميرات مراقبة بالعربات لتأمين الركاب.
3- نظام انذار حريق بالعربات للحفاظ على سلامة الركاب.
4- كراسي مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
5- دورات مياه علي أحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.
6- شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الاولى ومركزية فى عربات الدرجة الثانية.
7- نظام WIFI.
8- انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة للركاب في السرعات العالية.
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