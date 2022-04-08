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قطارات السكة الحديد الإسبانية المكيفة الجديدة تحقق أعلى معدلات الرفاهية

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:00 ص
قطارات السكة الحديد الإسبانية المكيفة الجديدة تحقق أعلى معدلات الرفاهية محطة القطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد أن القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية تحقق مستوى أعلى من الرفاهية والامان للركاب يتمثل فى الأتى: 
1- سرعة تصل الي 160 كم /ساعة.
2- كاميرات مراقبة بالعربات لتأمين الركاب.
3- نظام انذار حريق بالعربات للحفاظ على سلامة الركاب.
4- كراسي مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة. 
5- دورات مياه علي أحدث تصميم  وأخرى مخصصة لذوي الهمم. 
6- شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الاولى ومركزية فى عربات الدرجة الثانية.
7- نظام WIFI.
8- انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة للركاب في السرعات العالية.
 
 

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القطارات المكيفة الجديدة

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