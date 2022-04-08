قبل ثلاثة أيام من انتخابات رئاسة فرنسا..5مفاتيح لفهم نظام الاقتراع فى الإليزيه

فاطمة شوقى

اقترب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وسيبدأ المواطنون الفرنسيون نهاية هذا الأسبوع، في انتخاب الزعيم الجديد للإليزيه، وفى فرنسا تختلف قواعد النظام الانتخابي عن تلك الخاصة بالآخرين، مثل النظام الإسباني. سيكون المرشح الأكثر تصويتًا هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية الفرنسية ويتم إجراء جولتين لانتخاب الرئيس الجديد.

وهذه هي المفاتيح الرئيسية للنظام الانتخابي الفرنسي:

الاقتراع العام المباشر

فرنسا جمهورية ، لذا فإن مواطني الدولة هم الذين ينتخبون الرئيس من خلال الاقتراع العام المباشر، النظام الانتخابي في الانتخابات الرئاسية هو هيئة ذات عضو واحد ، بحيث يمكن لمرشح واحد فقط الوصول إلى الرئاسة الفرنسية ، والتي ستكون أكثر من يحظى بدعم الجمهور.

سيبقى المرشح في منصبه لمدة خمس سنوات - قبل عام 2000 كان هناك مجالس تشريعية لسبع سنوات -. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن تجديد التفويض إلا مرة واحدة على التوالي ، وهو أمر لم يحدث في فرنسا حتى الآن، حسبما قالت صحيفة "لا بروبينسا" الإسبانية.

دورتين انتخابيتين

من سمات الانتخابات الرئاسية في فرنسا أنها تجري على دورتين. سيشهد التصويت الأول جميع المرشحين في سباق الإليزيه. في حالة عدم حصول أي منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات في الجولة الأولى ، أي إذا حصلوا على أكثر من 50٪ من الأصوات ، وجب إجراء تصويت ثان. ومع ذلك ، لم يحدث هذا حتى الآن خلال الجمهورية الخامسة - السارية منذ عام 1958 - وكانت هناك دائمًا انتخابات ثانية.

في هذه الجولة الثانية ، سيحضر المرشحان الأكثر تصويتًا في الجولة الأولى فقط. يؤدي هذا إلى انتقال كبير للأصوات بين المرشحين الذين تم تقديمهم. في الواقع ، وفقًا للخبراء ، فإن الفرنسيين يصوتون لمرشحهم المفضل في الجولة الأولى ؛ بينما في الثانية صوتوا ضد من لا يريدون الوصول إلي الإليزيه.

التسجيل الإجباري في القوائم الانتخابية

تُجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالاقتراع العام ، لذا يحق لأي مواطن في سن قانونية - 18 عامًا - يحمل الجنسية الفرنسية التصويت. ومع ذلك ، من أجل الإدلاء بأصواتهم ، يجب تسجيل الأشخاص في القوائم الانتخابية في موعد لا يتجاوز الجمعة السادسة التي تسبق الجولة الأولى من الانتخابات.

من ناحية أخرى ، في فرنسا ، من الممكن التصويت باسم شخص آخر ، طالما أن الشخص المعني قد سمح لمواطن آخر مسجل في نفس السجل الانتخابي عن طريق توكيل رسمي. هذا الخيار مطبق في فرنسا منذ عام 1975.

المرشحين

يجب أن يكون المرشحون للانتخابات الرئاسية للجمهورية الفرنسية من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط انتخابهم ، بالإضافة إلى عدم تحملهم أي مبدأ بعدم الأهلية. بالنسبة للجولة الأولى ، يمكن لأي عدد يريدونه من الناس أن يقدموا أنفسهم ، دون الحاجة إلى الانتماء إلى أحزاب سياسية ، لذلك في هذه المرحلة هناك طيف أيديولوجي واسع للاختيار من بينها.

ومع ذلك ، يجب أن يحصل الأشخاص الذين يترشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية على ما لا يقل عن 500 تأييد أو دعم من المسؤولين المنتخبين ، والتي يجب أن تأتي من ما لا يقل عن 30 إدارة مختلفة في الخارج أو من الحكومات المحلية. بهذه الطريقة ، يتم التخلص من بعض التطبيقات غير الجادة.

رحلة انتخابية

في الجولة الأولى والثانية المتوقعة من الانتخابات الرئاسية ، تفتح الكليات الانتخابية في فرنسا في الساعة 8:00 صباحًا وستظل نشطة حتى الساعة 7:00 مساءً ، على الرغم من وجود إمكانية التقدم أو التأجيل حتى الساعة 8:00 مساءً. بعد الظهر. في نفس ليلة الاقتراع ستعلن النتائج وستعرف من هما المرشحان اللذان سيخوضان الجولة الثانية.