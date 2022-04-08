"فى شارع العامود كل شىء موجود".. شاهد أقدم شارع للحرفيين بالفيوم.. فيديو

وخلال البث المباشر، تحدث فايز فوزي، أقدم عجلاتي بمدينة الفيوم ولديه محل صغير بشارع العامود بمدينة الفيوم وعمره يتجاوز 40 عاما، عن شارع العمود، وأكد أنه أقدم شوارع المحافظة وأقدم شارع للحرفيين، به كل الصناعات القديمة، فمن يبحث عن قطع نحاس نادرة أو لديه قطع يريد الاعتناء بها أو تغيير شكلها يأتي لشارع العامود، وكذلك الراغبين في اقتناء الألومنيوم، ومن يبحث عن الحدادين، ومن يبحث عن صانعي الأختام، ومن يبحث عن النجارين، وكذلك محبي الأفران البلدي، حيث يوجد هنا صانعو بلاطة الفرن البلدي.

وأشار فايز فوزي، إلى أن الشارع به محلات منذ الثلاثينيات والأربعينيات ويتردد عليه زائرون من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زائرين أجانب، لافتا إلى أن أشهر مهمتين بالشارع الحدادة والنجارة.



ولفت أقدم عجلاتي بالفيوم إلى أن الأسعار بشارع العمود أقل من المناطق الأخرى وهناك بعض الأشياء والمقتنيات التي لن يعثر عليها صاحبها إلا في شارع العامود مثل الهون النحاس.