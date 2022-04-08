اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 08:06 ص
أكرم القصاص
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"فى شارع العامود كل شىء موجود".. شاهد أقدم شارع للحرفيين بالفيوم.. فيديو

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:00 ص
"فى شارع العامود كل شىء موجود".. شاهد أقدم شارع للحرفيين بالفيوم.. فيديو
الفيوم - رباب الجالى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا جديدا من محافظة الفيوم، قدم خلاله جولة داخل شارع العامود أقدم شارع للحرفيين بمدينة الفيوم، وهو أقدم الشوارع بمدينة الفيوم وتتواجد به كافة الصناعات القديمة ومن بينها الصناعات التي أوشكت على الانقراض مثل مبيض النحاس وصانع الأختام والحدادين وصناع السكاكين وغيرهم.

وخلال البث المباشر، تحدث فايز فوزي، أقدم عجلاتي بمدينة الفيوم ولديه محل صغير بشارع العامود بمدينة الفيوم وعمره يتجاوز 40 عاما، عن شارع العمود، وأكد أنه أقدم شوارع المحافظة وأقدم شارع للحرفيين، به كل الصناعات القديمة، فمن يبحث عن قطع نحاس نادرة أو لديه قطع يريد الاعتناء بها أو تغيير شكلها يأتي لشارع العامود، وكذلك الراغبين في اقتناء الألومنيوم، ومن يبحث عن الحدادين، ومن يبحث عن صانعي الأختام، ومن يبحث عن النجارين، وكذلك محبي الأفران البلدي، حيث يوجد هنا صانعو بلاطة الفرن البلدي. 
 
وأشار فايز فوزي، إلى أن الشارع به محلات منذ الثلاثينيات والأربعينيات ويتردد عليه زائرون من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زائرين أجانب، لافتا إلى أن أشهر مهمتين بالشارع الحدادة والنجارة.

ولفت أقدم عجلاتي بالفيوم إلى أن الأسعار بشارع العمود أقل من المناطق الأخرى وهناك بعض الأشياء والمقتنيات التي لن يعثر عليها صاحبها إلا في شارع العامود مثل الهون النحاس.

 


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