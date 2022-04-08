فى ذكرى مذبحة بحر البقر.. شاهد كتب وكراسات وملابس شهداء الحادث بمتحف المدرسة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" ، جولة داخل متحف شهداء مدرسة بحر البقر الابتدائية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، بعد مرور 52 عاما على الحادث المأساوى، حيث إن مذبحة مدرسة بحر البقر، ذكرى مأساوية عاشها الشعب المصرى تتجدد أحزانها كل عام فى مثل هذا اليوم، حينما قصف الطيران الإسرائيلى، مدرسة أطفال، وراح ضحيتها 19 تلميذا وتلميذة وأصيب 50 آخرين.

وتمر اليوم الذكرى 52 لمذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتى ارتكبتها إسرائيل فى صباح 8 من أبريل عام 1970، ولا تغيب عن أذهان المصريين صور المدرسة التى تم قصفها، والأهالى وهم يهرعون إلى المدرسة للبحث عن أطفالهم الذين راحوا فى العملية الإجرامية ما بين شهيد وجريح، ومع حلول ذكرى مذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تنتشر صور الضحايا من الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى، وحالة المدرسة بعد القصف الجوى الذى يكشف بشاعة العدوان الإسرائيلى.

ويضم المتحف مقتنيات، والتي تضم بقايا الأدوات المدرسية من "سبورة – تخت مدرسية"، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من "كراريس" وكشاكيل وأقلام و"مريلة" مدرسية ملطخة بالدماء، وتم وضعها بفاترينات عرض محكمة الغلق لتأمينها والحفاظ عليها من العوامل الجوية.



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (1)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (2)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (3)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (4)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (5)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (6)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (7)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (8)



كتب وكراسات وملابس شهداء مذبحة بحر البقر بمتحف المدرسة (9)