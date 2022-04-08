فى ذكرى مذبحة بحر البقر.. حكايات الشهداء والمصابين لا تغيب عن الأذهان.. لايف

رصد "تليفزيون اليوم السابع" حكايات أسر شهداء ومصابين مذبحة بحر البقر بعد مرور 52 عاما على الحادث المأساوى، حيث إن مذبحة مدرسة بحر البقر، ذكرى مأساوية عاشها الشعب المصرى تتجدد أحزانها كل عام فى مثل هذا اليوم، حينما قصف الطيران الإسرائيلى، مدرسة أطفال، وراح ضحيتها 19 تلميذا وتلميذة وأصيب 50 آخرين.

وتمر اليوم الذكرى 52 لمذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتى ارتكبتها إسرائيل فى صباح 8 من أبريل عام 1970، ولا تغيب عن أذهان المصريين صور المدرسة التى تم قصفها، والأهالى وهم يهرعون إلى المدرسة للبحث عن أطفالهم الذين راحوا فى العملية الإجرامية ما بين شهيد وجريح، ومع حلول ذكرى مذبحة شهداء مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تنتشر صور الضحايا من الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى، وحالة المدرسة بعد القصف الجوى الذى يكشف بشاعة العدوان الإسرائيلى.



وفى هذا الصدد، قال وجدى إبراهيم شقيق الشهيد فاروق إبراهيم هلال أحد ضحايا حادث مدرسة بحر البقر، إنهم حضروا من الجمالية بالقليوبية لإحياء ذكرى شقيقه الشهيد فى الحادث، حيث كانوا يعملون فى قرية بجوار المدرسة وفوجئوا بالدخان والنار التى ترتفع فى السماء، وهرعوا إلى موقع المدرسة ووجدوا المأساة قد حدثت داخلها.