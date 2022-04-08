فوائد الكركديه فى رمضان.. منها يحسن الهضم وصحة القلب

كتبت فاطمة خليل

الكركديه من العصائر الأساسية في شهر رمضان، ويصنع من نقع نبات الكركديه في ماء بارد، قد يساعد الكركديه فى تحسين صحتك، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية المحتملة لشرب الكركديه في رمضان، بحسب موقع "oprahdaily".

فوائد الكركديه في رمضان



الكركديه غني بمضادات الأكسدة



هذا المشروب الخالي من الكافيين هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي

تهاجم الجذور الحرة والأضرار المؤكسدة خلاياك وتؤدي إلى تفاقم عملية الشيخوخة (مرحبًا بالتجاعيد!) ، بينما تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض.

أظهرت دراسات مختلفة وجود روابط بين ضرر الجذور الحرة وانتشار الخرف والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وقد تكون الجرعات العالية من مضادات الأكسدة في شاي الكركديه قادرة على إبطاء هذه العملية ، وتقليل الالتهابات في الجسم ، والحفاظ على بشرتك تبدو ندية وشابة.

الكركديه مفيدا لقلبك



أظهرت الدراسات أن شرب شاي الكركديه له فوائد صحية للقلب، مثل خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

يحسن مستويات الكوليسترول لديك



أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة أن شاي الكركديه يزيد الكوليسترول الجيد" HDL "، ويخفض" LDL "(الضار) من الكوليسترول والدهون الثلاثية

فقدان الوزن



الكركديه ليس بديلاً عن نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة - فهو لن يتخلص بطريقة سحرية من الوزن ، ولكن يمكن أن يلعب دورًا بفضل خصائصه المدرة للبول. "الكلمة الأساسية هنا هي أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

وجدت إحدى الدراسات أن استهلاك مستخلص الكركديه لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في البطن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن / السمنة.

كما أنه مضاد للالتهابات ، ويمكن أن يحافظ على الكورتيزول (هرمون التوتر) ، الذي ينسب إلى تخزين الدهون ، في مكانه. "مثل الفواكه والخضروات ، يحتوي شاي الكركديه على الكثير من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتقليل الالتهابات ،" كما تقول.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الكركديه في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث أنه يغير المذاق في فمك.

قد يساعد الكركديه على الهضم.



تزيد مدرات البول من كمية الماء والملح التي تطرد من الجسم على شكل بول لقد ثبت أن الكركديه يعمل كمدر طبيعي للبول ، حيث يسحب الملح من الجسم وهي آلية يتم من خلالها خفض ضغط الدم