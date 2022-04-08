اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فقدان سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين فى مياه قبالة تايوان

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:30 ص
فقدان سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين فى مياه قبالة تايوان سفينة كورية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين فقدت فى المياه الواقعة غربى تايوان وتجرى عملية البحث والإنقاذ.

وذكرت الوزارة حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن إدارة خفر السواحل التايوانية تلقت نداء استغاثة من السفينة كيوتو 1 في غضون الساعة 9:50 صباح 7 أبريل وأخطرت بذلك الحكومة الكورية الجنوبية.

وأفادت أن السفينة كانت على متنها 6 كوريين جنوبيين.

وكانت السفينة كيوتو 1 في طريقها من ميناء بوسان بكوريا الجنوبية إلى ميناء باتام بإندونيسيا.

وقالت الوزارة،إن السلطات التايوانية أرسلت زوارق دورية وطائرات هليكوبتر إلى الموقع في أعقاب تلقي نداء الاستغاثة، وطلبت من السفن المبحرة في المياه بالقرب من الموقع التعاون في عملية البحث.

وبشكل منفصل، شكلت الوزارة فريق الاستجابة للطوارئ الخاص بها وبدأت في تشغيل نظام البحث على مدار الساعة، وأرسلت الشرطة البحرية الكورية الجنوبية زورق دورية لدعم عملية البحث والإنقاذ.

وتحمل السفينة كيوتو 1، علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طنا.


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