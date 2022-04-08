"على الأصل دور".. "الحمامصى" أقدم كنفانى فى الغربية.. لايف وصور

وفي هذا الصدد، قال أحمد الحمامصي لـ"اليوم السابع"، إن تاريخ هذا المحل يرجع إلى عام 1960 ميلاديا، فكان يمتلكه في السابق جده وتوارثه والده عنه بعد وفاته، موضحًا أن جميع أفراد العائلة يعملون في هذه المهنة أبا عن جد، ولا يعرفون مهنة غيرها، ولديهم فروع في جميع أنحاء المحافظة.



وأضاف: كان هذا المحل في السابق يتعمل بالطرق البلدي القديمة، حيث يجرى بناء أفران بالطوب اللبن والطين مع وضع صواني نحاسية أعلاها، ولكن بعدما تولي والدي العمل بهذا المحل في عام 1980، قام بتطويره حيث كان يعمل بمعدات يتم تشغيلها عن طريق "الجاز"، ومع تطور السنين والأجيال نعمل حاليا بالغاز الطبيعي وعن طريق معدات حديثة.



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